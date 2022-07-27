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27 июля, источник: Спорт РИА Новости

УНИКС объявил о переходе форварда сборной Франции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Казанский УНИКС подписал соглашение с форвардом Луи Лабери, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Источник: AFP 2022

Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон. Он стал первым французом в истории команды.

На протяжении четырех последних сезонов Лабери представлял испанскую «Валенсию», в последнем розыгрыше Еврокубка он в среднем набирал 8,0 очка и совершал 5,2 подбора за игру. В составе команды он стал победителем Еврокубка в 2019 году. В составе сборной Франции Лабери провел 19 матчей и стал бронзовым призером чемпионата мира того же года.

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