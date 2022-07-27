УНИКС объявил о переходе форварда сборной Франции

Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон. Он стал первым французом в истории команды.

На протяжении четырех последних сезонов Лабери представлял испанскую «Валенсию», в последнем розыгрыше Еврокубка он в среднем набирал 8,0 очка и совершал 5,2 подбора за игру. В составе команды он стал победителем Еврокубка в 2019 году. В составе сборной Франции Лабери провел 19 матчей и стал бронзовым призером чемпионата мира того же года.