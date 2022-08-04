Обвинение запросило для Грайнер 9,5 года колонии общего режима

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей», — заявил государственный обвинитель в своем выступлении.

Грайнер признала свою вину в суде, но подчеркнула, что у нее не было умысла совершать преступление, а сумку она «собирала впопыхах». Во время рассмотрения дела стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты предлагают России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута, однако Москва якобы затребовала еще одного заключенного. Глава МИД Сергей Лавров на фоне сообщений различных изданий в этой связи призвал американского коллегу Энтони Блинкена к «тихой дипломатии», а не публичному обсуждению.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.

Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств, девушку заключили в СИЗО. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.