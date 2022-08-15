Победитель баскетбольной Лиги чемпионов стал игроком «Нижнего Новгорода»
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Форвард сборной Белоруссии по баскетболу Максим Салаш подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте российского клуба.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Форвард сборной Белоруссии по баскетболу Максим Салаш подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон. Последние два года Салаш выступал за испанский «Сан-Пабло Бургос», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.
Салаш ранее также играл в испанских командах «Кахасоль», «Уэска» и «Оренсе», а также в польском «Кутно», эстонском «Калеве» и белорусском «Цмоки-Минск».