Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Сассуоло
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швейцария U20
Австрия U20
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Наполи
25
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Эльче
Футбол. Первый дивизион
19:30
Рубин
Кубань
30
Футбол. Зарубежный
18:30
Атлетик
Мальорка
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.08
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.08
Швеция U20
Германия U20
Все события
Фоторепортажи
10Прощание с Георгием Ярцевым
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Победитель баскетбольной Лиги чемпионов стал игроком «Нижнего Новгорода»

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Форвард сборной Белоруссии по баскетболу Максим Салаш подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон. Последние два года Салаш выступал за испанский «Сан-Пабло Бургос», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Салаш ранее также играл в испанских командах «Кахасоль», «Уэска» и «Оренсе», а также в польском «Кутно», эстонском «Калеве» и белорусском «Цмоки-Минск».

 Конкурировала с первой леди: за что травят самую сексуальную женщину Литвы
'Надеюсь, русские лыжники вернутся'. Громкое заявление тренера норвежцев
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь