Легенда НБА приедет в Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер

В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии со штрафом в один миллион рублей. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении гашишного масла.
«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе», — цитирует Родмана NBC.
Ранее Родман посещал Россию, где встречался с президентом Владимиром Путиным, которого позднее называл «классным парнем», отмечая, что не имеет в виду политику.
В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.
Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.