Легенда НБА приедет в Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер

В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии со штрафом в один миллион рублей. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении гашишного масла.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе», — цитирует Родмана NBC.

Ранее Родман посещал Россию, где встречался с президентом Владимиром Путиным, которого позднее называл «классным парнем», отмечая, что не имеет в виду политику.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.