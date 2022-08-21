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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда НБА приедет в Россию, чтобы добиться освобождения Грайнер

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман заявил, что планирует посетить Россию, чтобы добиться освобождения осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

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Источник: AP 2022

В начале августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии со штрафом в один миллион рублей. Суд признал ее виновной в контрабанде и хранении гашишного масла.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе», — цитирует Родмана NBC.

Ранее Родман посещал Россию, где встречался с президентом Владимиром Путиным, которого позднее называл «классным парнем», отмечая, что не имеет в виду политику.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.

Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

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