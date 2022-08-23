Два иностранных клуба сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Суперкубок баскетбольной Единой Лиги ВТБ состоится
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Суперкубок баскетбольной Единой Лиги ВТБ состоится
Участниками розыгрыша станут шесть команд — четыре лучших клуба по итогам прошлого сезона: петербургский «Зенит», ЦСКА, казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив», а также две иностранные команды.
Команды будут поделены на две группы, встречи группового этапа пройдут
Суперкубок впервые прошел в прошлом сезоне, тогда победителем стал московский ЦСКА. В июне президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что в розыгрыше 2022 года могут принять участие команды из Турции и Сербии.