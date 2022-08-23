Два иностранных клуба сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ

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Участниками розыгрыша станут шесть команд — четыре лучших клуба по итогам прошлого сезона: петербургский «Зенит», ЦСКА, казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив», а также две иностранные команды.

Команды будут поделены на две группы, встречи группового этапа пройдут 22—24 сентября , матчи за пятое, третье и первое место пройдут 25 сентября.