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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два иностранных клуба сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Суперкубок баскетбольной Единой Лиги ВТБ состоится 22—25 сентября на «ВТБ-Арене» в Москве, сообщается на официальном сайте турнира.

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Участниками розыгрыша станут шесть команд — четыре лучших клуба по итогам прошлого сезона: петербургский «Зенит», ЦСКА, казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив», а также две иностранные команды.

Команды будут поделены на две группы, встречи группового этапа пройдут 22—24 сентября, матчи за пятое, третье и первое место пройдут 25 сентября.

Суперкубок впервые прошел в прошлом сезоне, тогда победителем стал московский ЦСКА. В июне президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что в розыгрыше 2022 года могут принять участие команды из Турции и Сербии.

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