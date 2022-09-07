Два сербских клуба сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Сербские клубы «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, сообщается на сайте лиги.
Сербские клубы «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, сообщается на сайте лиги.
Турнир пройдет на московской «ВТБ Арена» с 22 по 25 сентября. Также в нем сыграют четыре сильнейших российских клуба — «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань». В первые три дня состоятся матчи группового этапа, 25 сентября — финал, матчи за 3-е и 5-е места.
«Партизан» — один из самых титулованных клубов страны, 21 раз выигравший титул чемпиона. Также «Партизан» является постоянным участником Евролиги.
«Мега» считается главной кузницей кадров в Восточной Европе. В этой команде, в частности, начинал свою карьеру Никола Йокич, самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) двух последних сезонов.
Впервые Суперкубок Единой лиги ВТБ был разыгран год назад. Тогда в турнире приняли участие четыре российские команды, а обладателем трофея стал ЦСКА.
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 2 октября. В нем примут участие 12 команд, из нероссийских команд в лиге остались «Астана» и «Минск».