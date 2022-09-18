Жена Грайнер рассказала о кризисе у осужденной баскетболистки

Супруга баскетболистки заявила, что та не в порядке. Она добавила, что у нее вызвали большое беспокойство слова спортсменки о ее самочувствии. «Она теряет самообладание. Прошло уже столько времени, что даже сильный человек скажет: “Детка, я не знаю, сколько еще смогу это выдержать”» — рассказала Грайнер.