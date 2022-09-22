Объявлен клуб Единой лиги ВТБ с самым большим бюджетом в сезоне-2021/22
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бюджет баскетбольного клуба ЦСКА стал самым большим в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22, сообщается в Telegram-канале лиги.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бюджет баскетбольного клуба ЦСКА стал самым большим в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22, сообщается в Telegram-канале лиги.
Бюджет армейского клуба составил 2,809 миллиарда рублей. Чемпион Единой лиги ВТБ прошлого сезона петербургский «Зенит» занял в списке второе место с бюджетом в 2,43 миллиарда рублей. На третьем месте оказался краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,333 млрд рублей).
Бюджеты остальных клубов в сезоне-2021/22: казанский УНИКС (1,253 млрд), «Нижний Новгород» (360 млн), пермская «Парма» (311 млн), красноярский «Енисей» (246 млн), саратовский «Автодор» (190 млн).