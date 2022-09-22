Объявлен клуб Единой лиги ВТБ с самым большим бюджетом в сезоне-2021/22

Объявлен клуб Единой лиги ВТБ с самым большим бюджетом в сезоне-2021/22

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бюджет баскетбольного клуба ЦСКА стал самым большим в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22, сообщается в Telegram-канале лиги.