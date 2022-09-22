Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
ЦСКА
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Латвия
Молдавия
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
СКА
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Динамо М
00
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Словакия
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Андорра
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Беларусь
21
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
35
Все события
Фоторепортажи
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
13Ирина Роднина — героиня для кино
19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен клуб Единой лиги ВТБ с самым большим бюджетом в сезоне-2021/22

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бюджет баскетбольного клуба ЦСКА стал самым большим в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22, сообщается в Telegram-канале лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бюджет армейского клуба составил 2,809 миллиарда рублей. Чемпион Единой лиги ВТБ прошлого сезона петербургский «Зенит» занял в списке второе место с бюджетом в 2,43 миллиарда рублей. На третьем месте оказался краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,333 млрд рублей).

Бюджеты остальных клубов в сезоне-2021/22: казанский УНИКС (1,253 млрд), «Нижний Новгород» (360 млн), пермская «Парма» (311 млн), красноярский «Енисей» (246 млн), саратовский «Автодор» (190 млн).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская пенсия лучше бразильской. Что задумали легионеры 'Зенита'?
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь