Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 74:71 обыграл казанский УНИКС в первом матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в четверг на «ВТБ-Арене» в Москве.

В составе армейцев самым результативным игроком стал Антон Астапкович (18 очков). У УНИКСа больше всех очков набрал Джален Рейнольдс (20).

ЦСКА является финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ прошлого сезона, в финале армейцы уступили петербургскому «Зениту» со счетом 3−4 в серии. УНИКС стал победителем серии за третье место, в противостоянии до трех побед казанцы были сильнее «Локомотива-Кубани» из Краснодара (3−1).