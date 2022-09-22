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20:33 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 74:71.

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Источник: ПБК ЦСКА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 74:71 обыграл казанский УНИКС в первом матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в четверг на «ВТБ-Арене» в Москве.

В составе армейцев самым результативным игроком стал Антон Астапкович (18 очков). У УНИКСа больше всех очков набрал Джален Рейнольдс (20).

ЦСКА является финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ прошлого сезона, в финале армейцы уступили петербургскому «Зениту» со счетом 3−4 в серии. УНИКС стал победителем серии за третье место, в противостоянии до трех побед казанцы были сильнее «Локомотива-Кубани» из Краснодара (3−1).

В Суперкубке Единой лиги ВТБ, помимо ЦСКА и УНИКСа, принимают участие «Зенит», «Локомотив-Кубань» и сербские клубы «Мега» и «Партизан». Турнир проходит с 22 по 25 сентября. Команды разбиты на две группы, победители которых сыграют в финале 25 сентября. В этот же день пройдут игры за третье и пятое места.

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