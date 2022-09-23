«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» в матче Суперкубка

Встреча в Москве завершилась со счетом 74:73 (16:17, 20:23, 23:16, 15:17). Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев, в активе которого 19 очков. У проигравшей команды больше всех очков набрал защитник Калеб Хоумсли (18).

Розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ продлится до 25 сентября. В нем принимают участие шесть команд: ставшие лучшими по итогам прошлого сезона «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», а также сербские «Мега» и «Партизан».