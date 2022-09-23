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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» в матче Суперкубка

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 74:73 (16:17, 20:23, 23:16, 15:17). Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев, в активе которого 19 очков. У проигравшей команды больше всех очков набрал защитник Калеб Хоумсли (18).

Розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ продлится до 25 сентября. В нем принимают участие шесть команд: ставшие лучшими по итогам прошлого сезона «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», а также сербские «Мега» и «Партизан».

Команды поделены на две группы, встречи группового этапа пройдут 22—24 сентября, матчи за пятое, третье и первое места состоятся 25 сентября. Суперкубок впервые прошел в прошлом сезоне, тогда победителем стал ЦСКА.

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