ЦСКА вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 101:76 (29:21, 25:25, 28:11, 19:19) в пользу армейцев. Самым результативным игроком матча стал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, набравший 18 очков и сделавший 12 подборов.

ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах группового этапа и занял первое место в группе В, где также выступает казанский УНИКС. Армейцы встретятся в финале турнира с победителем группы А, где играют «Зенит», «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».