ЦСКА вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА победил белградский клуб «Мега» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ и сыграет в финале турнира.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА победил белградский клуб «Мега» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ и сыграет в финале турнира.
Встреча в Москве завершилась со счетом 101:76 (29:21, 25:25, 28:11, 19:19) в пользу армейцев. Самым результативным игроком матча стал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, набравший 18 очков и сделавший 12 подборов.
ЦСКА одержал вторую победу в двух матчах группового этапа и занял первое место в группе В, где также выступает казанский УНИКС. Армейцы встретятся в финале турнира с победителем группы А, где играют «Зенит», «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».
Встречи группового этапа завершатся 24 сентября, матчи за пятое, третье и первое места состоятся 25 сентября. Суперкубок впервые прошел в прошлом сезоне, тогда победителем стал ЦСКА.