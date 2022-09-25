«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу
Победу петербургскому клубу принес точный трехочковый бросок Томаса Уимбуша за семь секунд до конца.
Победу петербургскому клубу принес точный трехочковый бросок Томаса Уимбуша за семь секунд до конца.
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли в воскресенье московский ЦСКА со счетом 71:70 в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир прошел на «ВТБ-Арене» в Москве.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Томас Уимбуш, на счету которого 20 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал Никола Милутинов (22). Победу «Зениту» принес точный трехочковый бросок Уимбуша за семь секунд до конца.
В матче за третье место в воскресенье казанский УНИКС выиграл в воскресенье у сербского «Партизана» (83:77).
Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел во второй раз, турнир носит имя Александра Гомельского. В прошлом году победителем стал ЦСКА, переиграв в финале «Зенит» (81:73).
«Зенит» в прошлом сезоне стал победителем Единой лиги ВТБ, выиграв в финальной серии у ЦСКА со счетом 4−3.