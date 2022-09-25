«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли в воскресенье московский ЦСКА со счетом 71:70 в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир прошел на «ВТБ-Арене» в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Томас Уимбуш, на счету которого 20 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал Никола Милутинов (22). Победу «Зениту» принес точный трехочковый бросок Уимбуша за семь секунд до конца.

В матче за третье место в воскресенье казанский УНИКС выиграл в воскресенье у сербского «Партизана» (83:77).

Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел во второй раз, турнир носит имя Александра Гомельского. В прошлом году победителем стал ЦСКА, переиграв в финале «Зенит» (81:73).