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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС победил «Зенит» в стартовой игре нового сезона Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил петербургский «Зенит» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 82:79 (22:23, 22:20, 23:18, 15:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком на площадке стал Джален Рейнолдс из УНИКСа, на счету которого 22 очка. У действующих чемпионов больше всех очков набрал Игорь Вольхин (18).

УНИКС обыграл «Зенит» в гостях впервые с января 2020 года. Казанцы вышли вперед в истории противостояния с петербуржцами в Единой лиге ВТБ, одержав 14-ю победу при 13 поражениях.

В другом матче дня «Нижний Новгород» обыграл дома красноярский «Енисей» со счетом 90:82 (11:14, 21:21, 16:16, 19:16, 9:9, 14:6). Для выявления сильнейшего понадобились два овертайма.

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