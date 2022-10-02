УНИКС победил «Зенит» в стартовой игре нового сезона Единой лиги ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 82:79 (22:23, 22:20, 23:18, 15:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком на площадке стал Джален Рейнолдс из УНИКСа, на счету которого 22 очка. У действующих чемпионов больше всех очков набрал Игорь Вольхин (18).