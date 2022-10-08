ЦСКА разгромил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 107:63 (27:21, 29:19, 25:17, 26:6). В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 21 очко. У гостей 14 баллов набрал Дарол Эрнандес-Зиненко.

В следующем матче ЦСКА 13 октября сыграет на выезде с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», а «Минск» днем ранее в гостях встретится с московским МБА.