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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА разгромил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 107:63 (27:21, 29:19, 25:17, 26:6). В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 21 очко. У гостей 14 баллов набрал Дарол Эрнандес-Зиненко.

В следующем матче ЦСКА 13 октября сыграет на выезде с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», а «Минск» днем ранее в гостях встретится с московским МБА.

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