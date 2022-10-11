Эртель ответил на критику из-за перехода в «Зенит»: «Мне абсолютно плевать»

Источник: БК «Зенит»

«К сведению тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать. Так что можете не извиняться. Пожалуйста, займитесь собственной жизнью! Заранее спасибо», — написал Эртель в социальной сети.

33-летний игрок подписал контракт с «Зенитом» в сентябре. В Евролиге разыгрывающий выступал за турецкий «Анадолу Эфес», французский АСВЕЛ, а также за испанские клубы «Баскония», «Барселона» и «Реал».