Директор Российской федерации баскетбола получил повестку из военкомата

«Вызывали (в военкомат) для сверки данных. Все в порядке, работаем дальше», — заявил Дячок в интервью РИА Новости .

Во время игровой карьеры Владимир Дячок выступал за ЦСКА, «Химки», «Енисей» и петербургский «Спартак». Он занимает пост исполнительного директора РФБ с прошлого сезона.