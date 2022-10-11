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20:53 (мск), источник: Sport24

Директор Российской федерации баскетбола получил повестку из военкомата

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок рассказал, что получил повестку из военкомата для сверки данных.

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«Вызывали (в военкомат) для сверки данных. Все в порядке, работаем дальше», — заявил Дячок в интервью РИА Новости.

Во время игровой карьеры Владимир Дячок выступал за ЦСКА, «Химки», «Енисей» и петербургский «Спартак». Он занимает пост исполнительного директора РФБ с прошлого сезона.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил РФ.

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