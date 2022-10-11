Директор Российской федерации баскетбола получил повестку из военкомата
Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок рассказал, что получил повестку из военкомата для сверки данных.
Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок рассказал, что получил повестку из военкомата для сверки данных.
«Вызывали (в военкомат) для сверки данных. Все в порядке, работаем дальше», — заявил Дячок в интервью РИА Новости.
Во время игровой карьеры Владимир Дячок выступал за ЦСКА, «Химки», «Енисей» и петербургский «Спартак». Он занимает пост исполнительного директора РФБ с прошлого сезона.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил РФ.