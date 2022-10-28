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28 октября, источник: БЕЛТА

БК «Минск» проиграл питерскому «Зениту» в Единой лиге ВТБ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Минска» потерпели шестое поражение на старте нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна в Санкт-Петербурге уступили действующему победителю «банковского» турнира «Зениту» с результатом 53:91 (17:20, 11:27, 13:22, 12:22). Только в первой четверти матча минчане на равных боролись с более мастеровитыми соперниками, а потом класс хозяев сказался и они выиграли с перевесом в 38 очков.

До этого чемпионы Беларуси проиграли на своей арене пермскому клубу «Парма-Пари» — 48:77, саратовскому «Автодору» — 72:97 и красноярскому «Енисею» — 36:54. Кроме того, они уступили в Москве ЦСКА — 63:107 и МБА — 62:81.

Свой следующий матч БК «Минск» проведет 31 октября у себя дома против «Самары». В шести предыдущих встречах самарская команда одержала три виктории и трижды терпела поражения.

В другом сегодняшнем поединке баскетболисты МБА проиграли у себя дома казанскому УНИКСу со счетом 81:97.

Турнирную таблицу сейчас возглавляют ЦСКА и УНИКС, одержавшие победы во всех шести проведенных поединках.

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