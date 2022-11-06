Американский баскетболист ЦСКА развенчал миф о россиянах

«Игроки и персонал не оставляют меня одного. Люди здесь более приветливые, чем многие думают», — развенчал 28-летний баскетболист миф о россиянах. Он заявил, что клуб во многом ему помогает, советуя хорошие рестораны и места для отдыха.

Американский баскетболист заключил контракт с армейцами в конце августа 2022 года. Он выступал за сербский «Партизан», французский «Нантер» и другие европейские и азиатские команды.