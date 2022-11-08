Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
Калгари
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
Сент-Луис
00
Хоккей. НХЛ
04:00
Вашингтон
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
7.11
Райо Вальекано
Реал
32
Хоккей. КХЛ
7.11
ЦСКА
Локомотив
Б
23
Хоккей. КХЛ
7.11
Куньлунь
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
7.11
Торпедо
Спартак
31
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
СКА
Хоккей. КХЛ
7.11
Трактор
Сибирь
32
Все события
Фоторепортажи
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
00:04 (мск), источник: БЕЛТА

БК «МИНСК» уступил УНИКСу в поединке Единой лиги ВТБ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели восьмое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

На площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна уступили одному из главных фаворитов «банковского» турнира казанскому УНИКСу с результатом 54:58 (10:18, 13:13, 9:19, 22:8). Перед началом последней четверти чемпионы Беларуси проигрывали с разницей в 18 очков, а потом проявили характер и почти догнали куда более сильных соперников, но в концовке гости все же удержали победу, выиграв с перевесом в четыре балла. Для казанской команды это восьмая победа в восьми проведенных играх. Столько же викторий в активе московсковского ЦСКА.

До поражения от УНИКСа минчане уступили на своей площадке пермскому клубу «Парма-Пари» (48:77), саратовскому «Автодору» (72:97), красноярскому «Енисею» (36:54) и «Самаре» (68:80). Кроме того они проиграли в Москве ЦСКА (63:107) и МБА (62:81), а в Санкт-Петербурге оказались слабее действующего чемпиона «Зенита» (53:91). Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет на выезде — 11 ноября его соперником будет «Пари Нижний Новгород». Сегодня нижегородская команда играет в гостях у «Зенита».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь