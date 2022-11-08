БК «МИНСК» уступил УНИКСу в поединке Единой лиги ВТБ
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели восьмое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели восьмое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна уступили одному из главных фаворитов «банковского» турнира казанскому УНИКСу с результатом 54:58 (10:18, 13:13, 9:19, 22:8). Перед началом последней четверти чемпионы Беларуси проигрывали с разницей в 18 очков, а потом проявили характер и почти догнали куда более сильных соперников, но в концовке гости все же удержали победу, выиграв с перевесом в четыре балла. Для казанской команды это восьмая победа в восьми проведенных играх. Столько же викторий в активе московсковского ЦСКА.
До поражения от УНИКСа минчане уступили на своей площадке пермскому клубу «Парма-Пари» (48:77), саратовскому «Автодору» (72:97), красноярскому «Енисею» (36:54) и «Самаре» (68:80). Кроме того они проиграли в Москве ЦСКА (63:107) и МБА (62:81), а в Санкт-Петербурге оказались слабее действующего чемпиона «Зенита» (53:91). Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет на выезде — 11 ноября его соперником будет «Пари Нижний Новгород». Сегодня нижегородская команда играет в гостях у «Зенита».