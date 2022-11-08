БК «МИНСК» уступил УНИКСу в поединке Единой лиги ВТБ

На площадке «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна уступили одному из главных фаворитов «банковского» турнира казанскому УНИКСу с результатом 54:58 (10:18, 13:13, 9:19, 22:8). Перед началом последней четверти чемпионы Беларуси проигрывали с разницей в 18 очков, а потом проявили характер и почти догнали куда более сильных соперников, но в концовке гости все же удержали победу, выиграв с перевесом в четыре балла. Для казанской команды это восьмая победа в восьми проведенных играх. Столько же викторий в активе московсковского ЦСКА.