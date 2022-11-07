УНИКС одержал восьмую побед подряд в Единой лиге ВТБ

Встреча в Минске завершилась со счетом 58:54 (18:10, 13:13, 19:9, 8:22). В составе гостей самым результативным стал Ненад Димитриевич (22 очка). У хозяев Владислав Близнюк записал в свой актив 18 очков, Дарол Эрнандес-Зиненко набрал 8 очков и сделал 14 подборов.