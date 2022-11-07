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22:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС одержал восьмую побед подряд в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у белорусского «Минска» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Минске завершилась со счетом 58:54 (18:10, 13:13, 19:9, 8:22). В составе гостей самым результативным стал Ненад Димитриевич (22 очка). У хозяев Владислав Близнюк записал в свой актив 18 очков, Дарол Эрнандес-Зиненко набрал 8 очков и сделал 14 подборов.

УНИКС, одержавший восьмую победу подряд, в следующем матче встретится на выезде с московским ЦСКА 10 ноября. «Минск» днем позднее сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

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