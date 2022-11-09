Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Лечче
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Рома
Футбол. Зарубежный
21:00
Альмерия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:30
Мальорка
Атлетико
Хоккей. НХЛ
10.11
Флорида
Каролина
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Миннесота
10
Хоккей. НХЛ
10.11
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
10.11
Монреаль
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Нэшвилл
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Даллас
51
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй
Эдмонтон
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Аризона
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Калгари
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Ванкувер
46
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Айлендерс
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Вегас
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Сент-Луис
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Монреаль
Б
23
Все события
Фоторепортажи
8Жерар Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Во Франции передумали исключать из сборной баскетболиста российского клуба

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральный менеджер сборной Франции по баскетболу Борис Дьяо заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Тома Эртель не лишился шансов сыграть за национальную команду.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее Французская федерация баскетбола (FFBB) запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в России. Эртель подписал обязательство не выступать за российские команды, после чего вошел в состав национальной команды на завершившийся в сентябре Евробаскет, на котором команда Франции дошла до финала. По окончании турнира Эртель подписал контракт с «Зенитом», после чего президент FFBB Жан-Пьер Сиюта заявил, что баскетболист пожизненно отстранен от выступлений за сборную.

«Мы можем говорить только о настоящем. Решения придется принимать в будущем. Эртеля не исключали из сборной Франции, но он и не в команде», — цитирует Дьяо L'Equipe.

В октябре Эртель в социальных сетях заявил, что ему безразлична критика решения играть за российский клуб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Сутки не приходил в себя'. Зачем лучшего борца мира отравили ртутью
Овечкин установил новый рекорд и переписал историю НХЛ
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь