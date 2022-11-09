Во Франции передумали исключать из сборной баскетболиста российского клуба

Ранее Французская федерация баскетбола (FFBB) запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в России. Эртель подписал обязательство не выступать за российские команды, после чего вошел в состав национальной команды на завершившийся в сентябре Евробаскет, на котором команда Франции дошла до финала. По окончании турнира Эртель подписал контракт с «Зенитом», после чего президент FFBB Жан-Пьер Сиюта заявил, что баскетболист пожизненно отстранен от выступлений за сборную.
«Мы можем говорить только о настоящем. Решения придется принимать в будущем. Эртеля не исключали из сборной Франции, но он и не в команде», — цитирует Дьяо L'Equipe.
В октябре Эртель в социальных сетях заявил, что ему безразлична критика решения играть за российский клуб.