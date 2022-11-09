«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским экс-игроком НБА

«Грэй — баскетболист высокого уровня. У нас в этом сезоне классная, амбициозная и молодая команда. Конечно, иногда нашим юным парням не хватает стабильности. Подписание опытного разыгрывающего даст молодым игрокам нужную поддержку, поможет им прогрессировать и еще лучше раскрыть их лучшие стороны. И, конечно, поможет команде добиваться результата», — сказал генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Иван Новчич.