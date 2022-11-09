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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским экс-игроком НБА

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на официальном сайте сообщил, что подписал контракт с американским разыгрывающим Джошуа Грэем.

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Источник: БК «Локомотив-Кубань»

Детали соглашения с 29-летним игроком не разглашаются.

«Грэй — баскетболист высокого уровня. У нас в этом сезоне классная, амбициозная и молодая команда. Конечно, иногда нашим юным парням не хватает стабильности. Подписание опытного разыгрывающего даст молодым игрокам нужную поддержку, поможет им прогрессировать и еще лучше раскрыть их лучшие стороны. И, конечно, поможет команде добиваться результата», — сказал генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Иван Новчич.

На счету Грэя 7 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации, он был игроком клубов «Финикс» и «Нью-Орлеан». Также Грэй привлекался к матчам за сборную США.

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