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10 ноября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА прервал победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение казанскому баскетбольному клубу УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в Москве, закончилась победой хозяев паркета со счетом 92:79 (21:23, 21:17, 29:20, 21:19). Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл (24 очка и 12 подборов). В составе гостей выделялся Ненад Димитриевич (18 очков).

Московские армейцы прервали восьмиматчевую победную серию казанского клуба, длившуюся со старта чемпионата, и продлили свою беспроигрышную серию до девяти игр.

В следующем матче ЦСКА, единолично возглавивший таблицу лиги, 14 ноября примет «Нижний Новгород». УНИКС, который располагается на второй строчке, в тот же день на своей площадке сыграет с пермской «Пармой».

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