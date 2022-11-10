ЦСКА прервал победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Встреча, которая прошла в Москве, закончилась победой хозяев паркета со счетом 92:79 (21:23, 21:17, 29:20, 21:19). Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл (24 очка и 12 подборов). В составе гостей выделялся Ненад Димитриевич (18 очков).

Московские армейцы прервали восьмиматчевую победную серию казанского клуба, длившуюся со старта чемпионата, и продлили свою беспроигрышную серию до девяти игр.

В следующем матче ЦСКА, единолично возглавивший таблицу лиги, 14 ноября примет «Нижний Новгород». УНИКС, который располагается на второй строчке, в тот же день на своей площадке сыграет с пермской «Пармой».