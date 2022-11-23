ЦСКА разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ с разницей в 27 очков
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке победили саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке победили саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 103:76 (25:20, 24:16, 26:24, 28:16). В составе армейцев по дабл-даблу оформили Никола Милутинов (19 очков, 11 подборов) и Алексей Швед (15 очков, 12 передач). Самым результативным игроком команды стал 21-летний Самсон Руженцев (21 очко). У саратовцев больше всех очков набрал Раде Загорац (26).
ЦСКА, продливший свою победную с начала регулярного чемпионата серию до 12 матчей, возглавляет турнирную таблицу лиги. «Автодор» идет на девятой строчке.