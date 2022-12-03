Едешко: олимпийский чемпион Жармухамедов был великим человеком и спортсменом

Журмухамедов скончался в субботу после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

«Он был великий человек и спортсмен. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был», — сказал Едешко.

«Если взять олимпийскую сборную 1972 года, там были представлены шесть разных национальностей, и нас осталось только трое. Один литовец, Модестас Паулаускас, другой — украинец Анатолий Поливода, и я», — добавил собеседник ТАСС.