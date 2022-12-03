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12:50 (мск), источник: ТАСС

Едешко: олимпийский чемпион Жармухамедов был великим человеком и спортсменом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Алжана Жармухамедова можно охарактеризовать как великого человека и спортсмена. Такое мнение ТАСС в субботу высказал олимпийский чемпион Иван Едешко.

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Источник: РИА "Новости"

Журмухамедов скончался в субботу после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

«Он был великий человек и спортсмен. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был», — сказал Едешко.

«Если взять олимпийскую сборную 1972 года, там были представлены шесть разных национальностей, и нас осталось только трое. Один литовец, Модестас Паулаускас, другой — украинец Анатолий Поливода, и я», — добавил собеседник ТАСС.

Жармухамедов на начальной стадии карьеры выступал за ташкентский СКА. В Москву он перебрался в 1969 году, выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов. В составе красно-синих он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и стал 10-кратным чемпионом СССР. В составе сборной Советского Союза Жармухамедов взял золото Олимпийских игр в 1972 году и бронзу Игр 1976 года. Также на его счету три титула чемпиона Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

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