Едешко: олимпийский чемпион Жармухамедов был великим человеком и спортсменом

Журмухамедов скончался в субботу после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.
«Он был великий человек и спортсмен. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был», — сказал Едешко.
«Если взять олимпийскую сборную 1972 года, там были представлены шесть разных национальностей, и нас осталось только трое. Один литовец, Модестас Паулаускас, другой — украинец Анатолий Поливода, и я», — добавил собеседник ТАСС.
Жармухамедов на начальной стадии карьеры выступал за ташкентский СКА. В Москву он перебрался в 1969 году, выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов. В составе красно-синих он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971) и стал 10-кратным чемпионом СССР. В составе сборной Советского Союза Жармухамедов взял золото Олимпийских игр в 1972 году и бронзу Игр 1976 года. Также на его счету три титула чемпиона Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.