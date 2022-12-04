Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Франция
Польша
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Динамо М
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
СКА
31
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Локомотив
03
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
ЦСКА
22
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Англия
Сенегал
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Автомобилист
12
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Анахайм
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас
Миннесота
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Трактор
51
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Торпедо
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
5.12
Коламбус
Детройт
Хоккей. НХЛ
5.12
Баффало
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
5.12
Айлендерс
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Каролина
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Аризона
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Вашингтон
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Флорида
15
Все события
Фоторепортажи
23Развязка в группе H: Корея вышла в плей-офф, Уругваю не хватило 2:0
18Развязка в группе F: Бельгия вылетает, Марокко на первом месте
17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил УНИКС и сохранил лидерство в Единой лиге ВТБ

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА победил казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 95:93 (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9) в пользу армейцев. Самым результативным игроком на площадке стал Алексей Швед из ЦСКА, на счету которого 25 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Дэрил Мэйкон (22).

Эта победа стала для столичного клуба третьей подряд в матчах против УНИКСа. В первой встрече в сезоне, прошедшей 10 ноября, армейцы дома одержали победу со счетом 92:79.

ЦСКА, выигравший на данный момент все 14 матчей сезона, лидирует в таблице, казанцы с 12 победами идут вторыми. В следующем матче армейцы 9 декабря сыграют в гостях с «Минском», УНИКС 7 декабря встретится на выезде с красноярским «Енисеем».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Главные судейские 'убийства' на чемпионатах мира по футболу
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь