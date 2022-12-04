ЦСКА победил УНИКС и сохранил лидерство в Единой лиге ВТБ
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА победил казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА победил казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 95:93 (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9) в пользу армейцев. Самым результативным игроком на площадке стал Алексей Швед из ЦСКА, на счету которого 25 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Дэрил Мэйкон (22).
Эта победа стала для столичного клуба третьей подряд в матчах против УНИКСа. В первой встрече в сезоне, прошедшей 10 ноября, армейцы дома одержали победу со счетом 92:79.
ЦСКА, выигравший на данный момент все 14 матчей сезона, лидирует в таблице, казанцы с 12 победами идут вторыми. В следующем матче армейцы 9 декабря сыграют в гостях с «Минском», УНИКС 7 декабря встретится на выезде с красноярским «Енисеем».