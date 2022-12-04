ЦСКА победил УНИКС и сохранил лидерство в Единой лиге ВТБ

Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 95:93 (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9) в пользу армейцев. Самым результативным игроком на площадке стал Алексей Швед из ЦСКА, на счету которого 25 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Дэрил Мэйкон (22).

Эта победа стала для столичного клуба третьей подряд в матчах против УНИКСа. В первой встрече в сезоне, прошедшей 10 ноября, армейцы дома одержали победу со счетом 92:79.