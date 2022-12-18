Чемпион Единой лиги ВТБ потерпел четвертое поражение в сезоне

Встреча в Саратове завершилась со счетом 91:79 (22:16, 18:23, 31:15, 20:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Малик Ньюмэн, в активе которого 25 очков. У «Зенита» больше всех очков набрал Виталий Фридзон (22), Тома Эртель оформил дабл-дабл (11 очков, 12 передач).