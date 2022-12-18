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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион Единой лиги ВТБ потерпел четвертое поражение в сезоне

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Саратове завершилась со счетом 91:79 (22:16, 18:23, 31:15, 20:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Малик Ньюмэн, в активе которого 25 очков. У «Зенита» больше всех очков набрал Виталий Фридзон (22), Тома Эртель оформил дабл-дабл (11 очков, 12 передач).

«Зенит» потерпел четвертое поражение в 16 матчах и занимает третье место в турнирной таблице, «Автодор» с шестью победами идет на девятой строчке.

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