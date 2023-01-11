Дабл-дабл Майкла Майерса помог «Астане» разгромить «Минск»

Встреча в Астане закончилась победой хозяев площадки со счетом 77:48 (20:13, 18:5, 16:18, 23:12). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Астаны» Рустам Мурзагалиев, набравший 14 очков. Его партнер по команде Майкл Майерс сделал дабл-дабл (13 очков и 11 подборов). У проигравших выделялся Зак Смит (12 очков).