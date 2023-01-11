Дабл-дабл Майкла Майерса помог «Астане» разгромить «Минск»
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Казахстанская «Астана» обыграла белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Казахстанская «Астана» обыграла белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Астане закончилась победой хозяев площадки со счетом 77:48 (20:13, 18:5, 16:18, 23:12). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Астаны» Рустам Мурзагалиев, набравший 14 очков. Его партнер по команде Майкл Майерс сделал дабл-дабл (13 очков и 11 подборов). У проигравших выделялся Зак Смит (12 очков).
«Минск» продлил серию поражений до девяти матчей и занимает последнюю, 12-ю позицию в турнирной таблице. Баскетболисты «Астаны» одержали четвертую победу в сезоне и располагаются на 11-й строчке.