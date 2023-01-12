Сидел в СССР, мыл туалеты в США. Судьба чемпиона Мюнхена-72 Ивана Дворного

Иван Дворный родился в Омской области, а в баскетбол начал играть в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Его карьера развивалась столь стремительно, что уже спустя полтора года его, 19-летнего, забрал к себе в ленинградский «Спартак» тренер Владимир Кондрашин. Он же взял его и в национальную сборную СССР на Олимпиаду в Мюнхен-1972. И пусть в легендарном финале против американцев Дворный на площадку не вышел, золотую медаль и титул олимпийского чемпиона получил на равных со всеми.

Три года за джинсы

Но уже в 1973 году у Ивана начались серьезные проблемы, которые повлияли на всю дальнейшую карьеру и судьбу. Сборная СССР отправилась в турне по США, чтобы сыграть восемь матчей с местными командами. Американцы были настолько впечатлены советской командой, победившей их годом ранее, что позвали к себе на восемь товарищеских игр. Завершились они вничью — 4:4.

В то дефицитное время многие спортсмены ввозили в Советский союз различные вещи — кто-то для себя, кто-то — для перепродажи. Когда в аэропорту «Шереметьево» стали вскрывать сумки баскетболистов, то «запрещенку» нашли у многих, но никому за это не попало. А вот Дворного, что называется, уже ждали соответствующие органы. Дело в том, что в Свердловске взяли банду спекулянтов и те на допросе признались — вещи из-за рубежа им в больших количествах подгонял именно баскетболист Дворный.

Дворного задержали в тот же день. Ему в какой-то степени не повезло, что именно из него чиновники решили сделать крайнего и устроить показательное дело, мол, не надо лезть спортсменам туда, куда не следует. В одной из центральных газет страны быстро вышла осуждающая статья про баскетболиста, посягнувшего на «чистоту нравов олимпийских чемпионов». По статье 78 УК «Контрабанда» Дворному светило до десяти лет лишения свободы, но в итоге приговорили к трем годам.

Конец карьеры в 28 лет

Полтора года без баскетбола не такой срок, чтобы завершать карьеру. Освободившись, Дворный попытался вернуться, но по понятным причинам с такой «биографией» его никто брать к себе не хотел. И все-таки благодаря просьбам все того же тренера Кондрашина Ивана пригласили во Владивосток поднимать местную команду «Спартак-Приморье». Спустя год с небольшим, казалось, удалось перезапустить карьеру и попасть в московское «Динамо», но там не сложилось по личным обстоятельствам. В 1980 году Дворный завершил со спортом в 28 лет.

В какой-то момент Иван понял, что в баскетболе его не особо жалуют, а потому принял решение вернуться в Свердловск. Там он перепробовал кучу разных профессий — и пожарным работал, и слесарем, и пчел разводил. Но все это не приносило ему настоящего счастья. А потому он не раздумывал ни секунды, когда один из знакомых в 2001 году пригласил на работу в США. Тем более попасть Дворному туда никто не мешал — на руках был диплом почетного жителя Балтимора, полученный в том самом турне по США. Неожиданно пригодился.

«Для того, чтобы чистить туалеты и мыть полы, не нужно знать английский язык. Я просто приходил и качественно делал свою работу. Мною были довольны. Я мог бы жить там до сих пор, но с 2003 года олимпийским чемпионам в России стали выплачивать президентскую премию — 15 тысяч рублей. Я решил, что мне этих денег хватит, и вернулся домой», — рассказывал Дворный в 2012-м.

И только по возвращении в Россию Дворный, наконец, снова вернулся в баскетбол. Он возглавил Федерацию баскетбола родной Омской области. Казалось, жизнь наконец-то стала налаживаться и обрела стабильность, но тут случилась другая напасть — у бывшего баскетболиста обнаружили рак легких. Деньги на лечение собирали всей Омской областью при поддержке местного Минспорта. Однако дорогостоящие процедуры химиотерапии успеха не принесли — болезнь быстро пожирала организм и не оставила шансов на лечение. В сентябре 2015 года Иван Дворный скончался в возрасте 63 лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8owfAVQQ-2o" title="Не стало Ивана Дворного" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.