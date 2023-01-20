«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в пятницу в столице Казахстана, завершилась со счетом 98:67 (30:20, 25:15, 25:16, 18:16) в пользу российской команды. У победителей по 17 очков набрали Джейлен Барфорд и Девон Акун-Перселл. У хозяев 22 очка на счету у Маркелла Джонсона.

«Локомотив-Кубань» завершил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги на шестом месте в таблице (12 побед, 10 поражений) и продолжит сезон в группе А, где будет играть с остальными пятью сильнейшими командами по итогам первого этапа — ЦСКА, казанским УНИКСом, петербургским «Зенитом», МБА и «Нижним Новгородом».