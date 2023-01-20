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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» завершил первый этап регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ крупной победой над «Астаной».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в столице Казахстана, завершилась со счетом 98:67 (30:20, 25:15, 25:16, 18:16) в пользу российской команды. У победителей по 17 очков набрали Джейлен Барфорд и Девон Акун-Перселл. У хозяев 22 очка на счету у Маркелла Джонсона.

«Локомотив-Кубань» завершил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги на шестом месте в таблице (12 побед, 10 поражений) и продолжит сезон в группе А, где будет играть с остальными пятью сильнейшими командами по итогам первого этапа — ЦСКА, казанским УНИКСом, петербургским «Зенитом», МБА и «Нижним Новгородом».

«Астана» финишировала на предпоследнем, 11-м месте по итогам первого этапа (4 победы, 18 поражений) и будет бороться за одну из двух путевок в ¼ финала в группе Б с «Самарой», пермской «Пармой», саратовским «Автодором», красноярским «Енисеем» и «Минском».

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