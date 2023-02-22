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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты сборной России победили сербскую «Мегу» в товарищеском матче

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу победила сербский клуб «Мега» в товарищеском матче в Белграде.

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Источник: Официальный сайт сборной России по баскетболу

Встреча завершилась со счетом 85:74 (21:18, 16:14, 26:21, 22:21) в пользу российской команды. В составе «Меги» Андрия Елавич набрал 18 очков. У сборной России больше всех очков на свой счет записал Антон Квитковских (17).

Команды проведут второй товарищеский матч 23 февраля.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение отстранить российские команды от участия во всех соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине.

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