Баскетболисты сборной России победили сербскую «Мегу» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 85:74 (21:18, 16:14, 26:21, 22:21) в пользу российской команды. В составе «Меги» Андрия Елавич набрал 18 очков. У сборной России больше всех очков на свой счет записал Антон Квитковских (17).