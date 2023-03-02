ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 17 очков. По 14 очков на свой счёт записали Даллас Мур и Антон Астапкович. 13 очков набрал Ливио Жан-Шарль.

В составе УНИКСа 21 очко на счету Дэрила Мэйкона. 17 очков набрал Ненад Димитриевич. 13 очков на счету Луи Лабери.