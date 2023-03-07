ЦСКА досрочно занял первое место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА досрочно занял первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА досрочно занял первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
Победитель регулярного чемпионата определился по итогам матча второго этапа между «Нижним Новгородом» и казанским УНИКСом (78:68). После поражения команда из столицы Татарстана не сможет обойти «красно-синих».
ЦСКА обеспечил себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей-офф, который стартует 31 марта.