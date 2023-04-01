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20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» проиграл МБА в первом матче ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Московская МБА обыграла санкт-петербургский «Зенит» в первом матче ¼ финала Единой лиги ВТБ.

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Источник: БК "Зенит"

Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей паркета со счётом 65:61.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. 17 баллов на счету Макара Коновалова. Девять очков набрал Глеб Голдырев.

В составе «Зенита» 14 очков на счету Томаса Эртеля. 10 очков набрал Сергей Торопов. Семь баллов на счету Трэя Томпкинса.

Второй матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

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