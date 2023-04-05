ЦСКА стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча в Саратове завершилась со счетом 76:67 (16:25, 20:14, 21:16, 19:12) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Малик Ньюмэн из «Автодора», в активе которого 23 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Даллас Мур (16), дабл-дабл на счету его партнера по команде Николы Милутинова (15 очков и 12 подборов).