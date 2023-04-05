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20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Саратове завершилась со счетом 76:67 (16:25, 20:14, 21:16, 19:12) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Малик Ньюмэн из «Автодора», в активе которого 23 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Даллас Мур (16), дабл-дабл на счету его партнера по команде Николы Милутинова (15 очков и 12 подборов).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу армейцев. В полуфинале «красно-синие» сыграют с победителем серии между «Нижним Новгородом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (0−2), третий матч противостояния пройдет позднее в среду.

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