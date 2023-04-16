УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче ½ финала Единой лиги ВТБ

Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 16 очков. 15 очков набрал Луи Лабери. Также 12 очков на счету Вячеслава Зайцева.

В составе «Зенита» 25 очков на свой счёт записал Калеб Хоумсли. 18 очков набрал Адриен Моэарман и 8 очков у Андрея Зубкова.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.