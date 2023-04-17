«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии ½ финала плей-офф Лиги ВТБ с ЦСКА
«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии ½ финала плей-офф баскетбольной Лиги ВТБ с ЦСКА.
«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии ½ финала плей-офф баскетбольной Лиги ВТБ с ЦСКА.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли московский ЦСКА во втором матче серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 84:83 (22:23, 20:14, 20:25, 22:21) в пользу гостей.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Краснодаре 20-го и 22 апреля.