«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии ½ финала плей-офф Лиги ВТБ с ЦСКА

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 84:83 (22:23, 20:14, 20:25, 22:21) в пользу гостей.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Краснодаре 20-го и 22 апреля.