Баскетболисты ЦСКА впервые не смогли выйти в финал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА в овертайме со счетом 103:100 уступили краснодарскому «Локомотиву-Кубани» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в понедельник в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Окаро Уайт, в его активе 21 очко. У ЦСКА больше всех очков набрал разыгрывающий Алексей Швед — 22. «Локомотив-Кубань» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3.

В финале краснодарская команда сыграет с победителем серии между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом». Счет в серии 3−3, седьмая игра состоится 2 мая в Казани. Проигравшая команда сыграет с армейцами в серии за третье место.

Единая лига ВТБ проводится с сезона-2009/10, армейцы впервые не вышли в финал турнира. В прошлом сезоне ЦСКА проиграл в финале «Зениту», а в 2011 году — подмосковным «Химкам», в остальных розыгрышах армейцы одерживали победу в турнире. В финал чемпионата России ЦСКА в последний раз не выходил в 2002 году, тогда армейцы уступили в четвертьфинале саратовскому «Автодору».