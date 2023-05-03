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11:29 (мск), источник: Газета.Ру

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Вечером в понедельник Швед вместе в женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из ресторана у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана.

В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой.

Также сообщалось, что Шведа избили из-за того, что нападавшие проиграли деньги из-за поражения ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива». Злоумышленники поставили на победу ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Алексей Швед находился после избиения 20 минут без сознания.

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