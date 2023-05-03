Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

Вечером в понедельник Швед вместе в женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из ресторана у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана.