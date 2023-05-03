Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа
В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.
В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.
Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Вечером в понедельник Швед вместе в женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из ресторана у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана.
В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой.
Также сообщалось, что Шведа избили из-за того, что нападавшие проиграли деньги из-за поражения ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива». Злоумышленники поставили на победу ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Алексей Швед находился после избиения 20 минут без сознания.