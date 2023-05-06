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16:19 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Игра прошла в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 мая. Краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 88:76 победил казанский УНИКС в первом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в субботу в Казани в присутствии 6 023 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Барфорд из краснодарской команды, набравший 17 очков. У УНИКСа больше всех очков на счету Дэрила Мэйкона — 16.

«Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет 8 мая в Казани. По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — пятое. В плей-офф казанский клуб одолел пермскую «Парму» (3−0) и петербургский «Зенит» (4−3), краснодарский коллектив оказался сильнее «Пари Нижний Новгород» (3−0) и московского ЦСКА (4−3).

Действующий победитель турнира «Зенит» ведет в серии за третье место у ЦСКА (1−0). Армейцы впервые в истории не смогли выйти в финал Единой лиги ВТБ. УНИКС в пятый раз дошел до финальной стадии соревнований, в 2010, 2012, 2016 и 2022 годах команда уступила ЦСКА. «Локомотив-Кубань» во второй раз вышел в финал турнира, в 2013 году краснодарский клуб также уступил армейцам в решающей серии.

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