Алексей Швед сообщил, что его выписали из больницы

«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», — сказал Швед на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале ЦСКА.