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21:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Швед сообщил, что его выписали из больницы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, сообщил, что его выписали из больницы.

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«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», — сказал Швед на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале ЦСКА.

Швед получил черепно-мозговую травму после нападения в Москве на выходе из ресторана. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Были задержаны четверо подозреваемых в нападении.

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