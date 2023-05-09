Алексей Швед сообщил, что его выписали из больницы
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, сообщил, что его выписали из больницы.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, сообщил, что его выписали из больницы.
«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», — сказал Швед на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале ЦСКА.
Швед получил черепно-мозговую травму после нападения в Москве на выходе из ресторана. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Были задержаны четверо подозреваемых в нападении.