ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком «Зенита» стал Адриен Морман, набравший 17 очков. У ЦСКА отличился Даллас Мур — 15 очков.

Армейцы выиграли серию со счетом 4−1 и завоевали бронзовые медали.

В финальной серии играют УНИКС и «Локомотив-Кубань». Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу казанского клуба.