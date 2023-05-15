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21:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 82:79. Встреча прошла в Москве.

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Самым результативным игроком «Зенита» стал Адриен Морман, набравший 17 очков. У ЦСКА отличился Даллас Мур — 15 очков.

Армейцы выиграли серию со счетом 4−1 и завоевали бронзовые медали.

В финальной серии играют УНИКС и «Локомотив-Кубань». Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу казанского клуба.

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