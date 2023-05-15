ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл «Зенит» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 82:79. Встреча прошла в Москве.
ЦСКА обыграл «Зенит» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 82:79. Встреча прошла в Москве.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Адриен Морман, набравший 17 очков. У ЦСКА отличился Даллас Мур — 15 очков.
Армейцы выиграли серию со счетом 4−1 и завоевали бронзовые медали.
В финальной серии играют УНИКС и «Локомотив-Кубань». Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу казанского клуба.