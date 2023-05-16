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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Источник: Пресс-служба БК УНИКС

Пятая встреча серии до четырех побед, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24). У победителей Ненад Димитриевич записал на свой счет 34 очка. У краснодарцев 22 очка набрал Джейлен Барфорд.

По ходу заключительной четверти между игроками на площадке произошла потасовка.

УНИКС выиграл серию со счетом 4−1. Казанцы впервые в истории стали победителями Единой лиги ВТБ и чемпионами России. Ранее УНИКС четыре раза играл в финале плей-офф Лиги ВТБ.

Бронзовым призером турнира в понедельник стал московский ЦСКА, обыгравший в серии за третье место прошлогоднего чемпиона — петербургский «Зенит» (4−1).

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