УНИКС впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ

Пятая встреча серии до четырех побед, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24). У победителей Ненад Димитриевич записал на свой счет 34 очка. У краснодарцев 22 очка набрал Джейлен Барфорд.

По ходу заключительной четверти между игроками на площадке произошла потасовка.

УНИКС выиграл серию со счетом 4−1. Казанцы впервые в истории стали победителями Единой лиги ВТБ и чемпионами России. Ранее УНИКС четыре раза играл в финале плей-офф Лиги ВТБ.