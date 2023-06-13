Баскетболистки сборной Беларуси уступили россиянкам на турнире в Москве

Сегодня в стартовом матче команда Натальи Трофимовой проиграла национальной сборной России с результатом 50:104.

Завтра белоруски встретятся с российской молодежной командой (U-20), а 15 июня снова будут соперничать с главной российской дружиной. В составе белорусской сборной в Москве играют в основном молодые баскетболистки. Для тренерского штаба встречи в московском «Баскет-Холле» — это отличная возможность проверить готовность ближайшего резерва национальной команды.