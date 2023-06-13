Баскетболистки сборной Беларуси уступили россиянкам на турнире в Москве
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси неудачно начали выступление в розыгрыше Кубка Пари-2023 в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси неудачно начали выступление в розыгрыше Кубка Пари-2023 в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом матче команда Натальи Трофимовой проиграла национальной сборной России с результатом 50:104.
Завтра белоруски встретятся с российской молодежной командой (U-20), а 15 июня снова будут соперничать с главной российской дружиной. В составе белорусской сборной в Москве играют в основном молодые баскетболистки. Для тренерского штаба встречи в московском «Баскет-Холле» — это отличная возможность проверить готовность ближайшего резерва национальной команды.
На прошлой неделе мужская сборная Беларуси также играла в Москве с командой России. В первой встрече команда Ростислава Вергуна добилась победы со счетом 83:80, а потом уступила с результатом 78:83.