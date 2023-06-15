Клуб-дебютант Единой лиги ВТБ подписал американского баскетболиста
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американский защитник Гаррет Нэвелс стал игроком «Уралмаша», сообщается на сайте екатеринбургского баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американский защитник Гаррет Нэвелс стал игроком «Уралмаша», сообщается на сайте екатеринбургского баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне он представлял польский «Трефл Сопот», в составе которого стал обладателем Кубка Польши и самым ценным игроком турнира.
«Уралмаш» в следующем сезоне дебютирует в Единой лиге ВТБ.