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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб-дебютант Единой лиги ВТБ подписал американского баскетболиста

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американский защитник Гаррет Нэвелс стал игроком «Уралмаша», сообщается на сайте екатеринбургского баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.

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Источник: Пресс-служба БК "Трефл Сопот"

Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне он представлял польский «Трефл Сопот», в составе которого стал обладателем Кубка Польши и самым ценным игроком турнира.

«Уралмаш» в следующем сезоне дебютирует в Единой лиге ВТБ.

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