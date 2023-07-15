Фридзон покинул баскетбольный «Зенит»

Россиянин покинул команду по истечении контракта. В октябре ему исполнится 38 лет. Фридзон представлял «Зенит» с 2020 года и выиграл с командой Единую лигу ВТБ и Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Помимо «Зенита» Фридзон выступал за подмосковные «Химки», где тоже выиграл Единую лигу ВТБ, ЦСКА (5 побед в Единой лиге ВТБ) и краснодарский «Локомотив-Кубань». Вместе с армейцами он стал чемпионом Евролиги. В составе сборной России Фридзон завоевал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).