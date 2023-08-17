Американский баскетболист УНИКСа признался, что скучал по борщу

Рейнольдс и его партнер по команде француз Луи Лабейри в четверг вернулись в расположение УНИКСа.

«Я очень скучал по Казани. Скучал по борщу, по атмосфере. Казань — не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный. Да, я действительно скучал по Казани. У нас лучшие в лиге болельщики. Фанаты УНИКСа, продолжайте нас поддерживать», — сказал Рейнольдс в интервью, опубликованном на YouTube.