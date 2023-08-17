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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский баскетболист УНИКСа признался, что скучал по борщу

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс признался, что очень рад вернуться в Россию, поскольку он скучал по борщу и домашней атмосфере в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Рейнольдс и его партнер по команде француз Луи Лабейри в четверг вернулись в расположение УНИКСа.

«Я очень скучал по Казани. Скучал по борщу, по атмосфере. Казань — не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный. Да, я действительно скучал по Казани. У нас лучшие в лиге болельщики. Фанаты УНИКСа, продолжайте нас поддерживать», — сказал Рейнольдс в интервью, опубликованном на YouTube.

«Ожидания от сезона? Нет предела совершенству. Поэтому необходимо продолжать усердно работать. Что касается меня лично, хочу быть лидером команды, но и иметь пример для подражания. Планирую сделать шаг вперед в предстоящем сезоне, стать лучше на площадке и за ее пределами», — добавил американский баскетболист.

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