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19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер знаменитый снайпер сборной России по баскетболу

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России по баскетболу Сергей Бабков скончался на 57-м году жизни, сообщается на странице баскетбольного клуба «Новосибирск» во «ВКонтакте».

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Источник: РИА "Новости"

В последние годы жизни Бабков был генеральным директором «Новосибирска».

«Баскетбольный клуб “Новосибирск” с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича. Коллектив и команда клуба приносят глубокие соболезнования семье, родным и близким», — говорится в сообщении.

Бабков в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1994, 1998), выигрывал серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы. В 1990 году вместе с «Локомотивом» Бабков впервые в истории новосибирского баскетбола стал чемпионом РСФСР. Также он стоял у истоков создания баскетбольного клуба «Новосибирск» в 2011 году. Под руководством генерального директора Бабкова в сезоне-2014/15 клуб стал победителем Суперлиги и обладателем Кубка России.

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