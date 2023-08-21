Умер знаменитый снайпер сборной России по баскетболу

Бабков в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1994, 1998), выигрывал серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы. В 1990 году вместе с «Локомотивом» Бабков впервые в истории новосибирского баскетбола стал чемпионом РСФСР. Также он стоял у истоков создания баскетбольного клуба «Новосибирск» в 2011 году. Под руководством генерального директора Бабкова в сезоне-2014/15 клуб стал победителем Суперлиги и обладателем Кубка России.