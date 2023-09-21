ЦСКА впервые не вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась после овертайма со счетом 100:98 (18:24, 23:21, 32:25, 13:16, 14:12) в пользу «Локомотива-Кубани». Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр из ЦСКА, в активе которого 44 очка. Дабл-дабл на счету его партнера по команде Тони Джекири (10 очков, 10 подборов). У краснодарской команды больше всех очков набрал Владислав Емченко (22).