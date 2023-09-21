Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.09
Вест Хэм Юнайтед
Бачка-Топола
31
Футбол. Еврокубки
21.09
Олимпиакос П
Фрайбург
23
Футбол. Еврокубки
21.09
Аякс
Марсель
33
Футбол. Еврокубки
21.09
Брайтон
АЕК
23
Футбол. Еврокубки
21.09
Спарта П
Арис Л
32
Футбол. Еврокубки
21.09
Рейнджерс
Бетис
10
Футбол. Еврокубки
21.09
Аталанта
Ракув
20
Футбол. Еврокубки
21.09
Штурм
Спортинг
12
Футбол. Еврокубки
21.09
Юнион
Тулуза
11
Футбол. Еврокубки
21.09
ЛАСК
Ливерпуль
13
Футбол. Еврокубки
21.09
Панатинаикос
Вильярреал
20
Футбол. Еврокубки
21.09
Ренн
Маккаби Хайфа
30
Футбол. Еврокубки
21.09
Серветт Ж
Славия Пр
02
Футбол. Еврокубки
21.09
Шериф
Рома
12
Футбол. Еврокубки
21.09
Байер
Хеккен
40
Футбол. Еврокубки
21.09
Карабах
Мольде
10
Хоккей. КХЛ
21.09
Сочи
Трактор
43
Хоккей. КХЛ
21.09
Спартак
Барыс
63
Хоккей. КХЛ
21.09
Лада
ЦСКА
31
Футбол. Кубок России
21.09
Оренбург
Факел
П 4:2
00
Хоккей. КХЛ
21.09
Сибирь
Авангард
43
Хоккей. КХЛ
21.09
Адмирал
Куньлунь РС
31
Хоккей. КХЛ
21.09
Амур
Динамо М
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
21 сентября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА впервые не вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась после овертайма со счетом 100:98 (18:24, 23:21, 32:25, 13:16, 14:12) в пользу «Локомотива-Кубани». Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр из ЦСКА, в активе которого 44 очка. Дабл-дабл на счету его партнера по команде Тони Джекири (10 очков, 10 подборов). У краснодарской команды больше всех очков набрал Владислав Емченко (22).

В полуфинале «Локомотив-Кубань» сыграет против турецкого «Фенербахче», который ранее в четверг победил столичный клуб МБА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в третий раз. ЦСКА на двух предыдущих турнирах выходил в финал, где по разу выиграл (2021) и проиграл (2022).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Символ надежды, которой уже нет'. Душераздирающее выступление Туктамышевой
Красоты — на сто, вульгарности — ноль. Валиева открылась в новом стиле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь