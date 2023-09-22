Баскетболисты «Зенита» обыграли «Бешикташ» и вышли в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» со счетом 72:69 обыграли турецкий «Бешикташ» в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходит на «ВТБ-Арене» в Москве.

В полуфинале «Зенит» сыграет с командой «Пари Нижний Новгород», которая в четвертьфинале обыграла действующего чемпиона Единой лиги ВТБ казанский УНИКС (86:82). В другом полуфинале краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» сыграет с турецким «Фенербахче». Встречи пройдут 23 сентября.

В полуфинале турнира за 5−8-е места московский ЦСКА сыграет со столичным МБА, УНИКС встретится с «Бешикташем».